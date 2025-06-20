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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء ميهوب يهاجم صفقة الأهلي الجديدة

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

هاجم علاء ميهوب، لاعب النادي الأهلي السابق، حمدي فتحي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه خلال مباراة بالميراس البرازيلي، التي اقيمت مساء الخميس، وانتهت بخسارة الأهلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.


وقال علاء ميهوب، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون سبورتس": "حمدي فتحي، لاعب كبير وكل حاجة، ولكن في مباراتي إنتر ميامي وبالميراس مش ده حمدي فتحي، اللي احنا نعرفه".

وأضاف: "في مباراة بالميراس حمدي فتحي. مش موجود مش ده حمدي، اللي كان في الأهلي قبل كده، فأتمنى أنه يرجع لمستواه تاني".

وتابع: “حمدي فتحي، يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء والاعتماد على مروان عطية ومحمد على بن رمضان، لأن الثلاثي أدوارهم متشابهة”.

وكان حمدي فتحي. انضم للأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من فريق الوكرة القطري. لمدة شهر على سبيل الإعارة.

علاء ميهوب النادي الأهلي حمدي فتحي مباراة بالميراس البرازيلي بخسارة الأهلي كأس العالم للأندية

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