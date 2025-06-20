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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمارة: أداء الأهلي لم يرتق لبطولة كأس العالم

الأهلى
الأهلى
أسامة علي

قال الكابتن محمد عمارة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مستوى الأهلي لم يرتقى لبطولة كأس العالم للأندية حتى الان، موضحا أن مشكلة الأهلي في البطولة بدأت قبلها بأيام مع رحيل المدرب كولر ورجوع بعض اللاعبين في توقيت غير مناسب.

وأشار محمد عمارة، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن أداء الأهلي أمام انتر ميامي في الشوط الاول كان عالميا بينما حالة الطقس والرطوبة أثرت على حالة لعبي الاهلي في مباراته أمام بالميراس، مشددا على أن بن شرقي لاعب كواليتي مختلف وكان يجب تجهيزه بشكل أفضل للمشاركة أساسيا في كأس العالم.

خط الظهر

وأوضح محمد عمارة، أن الأهلي يعاني من مشكلة في خط الظهر والجهاز الفني لا يراها بشكل جيد ، مؤكدا أن مباراة الهلال السعودي وريال مدريد أكبر دليل على عدم وجود فوارق في كرة القدم والهلال أثبت أنه مثل ريال مدريد.

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