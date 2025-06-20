مدفوع فيكم كتير.. الدردير يوجه رسالة لـ زيزو وبن شرقي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة إلى اللاعب أحمد مصطفي زيزو واللاعب المغربي أشرف بن شرقي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





‏وكتب الدردير: " جرى ايه يا رجاله مش هتجيبوا كاس العالم للأهلي دا انتوا مدفوع فيكم كتير اوي".





ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز انتر ميامي

وجاء الترتيب الحالي للمجموعة الأولى على النحو التالي:

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -1 هدف)

ومن المقرر أن تُحسم هوية المتأهلين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، حيث يلتقي الأهلي مع بورتو في مواجهة مصيرية فجر الثلاثاء المقبل، في تمام الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة، بالتزامن مع لقاء يجمع بين بالميراس وإنتر ميامي في نفس التوقيت.

ويبقى أمل الأهلي قائماً في التأهل بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة.