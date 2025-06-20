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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الطيب يحمل الإدارة خسارة الأهلي أمام بالميراس.. ماذا قال؟

أحمد الطيب
أحمد الطيب
سارة عبد الله

تحدث المعلق الرياضي أحمد الطيب، على هزيمة النادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي مش حلو خالص، إعداد وتجهيز الفريق بدنيّاً ونفسيّاً واختيار التشكيل والخطط المناسبة لمواجهة مدارس لعب مختلفة فيه قصور كتير بسبب قصر فترة تواجد الكوتش مع اللاعبين".

وتابع: “الادارة الفنيّة أقل بكتير من قدرات اللاعبين، وقيمة النادي الجميع يتحمّل المسئولية من الرئيس بيبو، مروراً باللاعبين جميعاً حتى الراجل الطيب عم حارس اللى بنقول اسمائهم مع الفوز.. لازم نقول اسمائهم مع الخسائر وهذا التراجع الرهيب، لان الأهلى وجمهوره يستحق افضل من كده تراجع فى المقص”.

ووقع الأهلي في فخ الهزيمة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، في ظل فوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف مما صعب مهمة المارد الأحمر في الصعود للدور المقبل.

الرقم القياسي السلبي في عدد الهزائم

الهزيمة أمام بالميراس رفعت عدد خسائر الأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية إلى 15 هزيمة، وهو رقم سلبي قياسي لم يحققه أي نادٍ آخر في البطولة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الأهلي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في البطولة بـ10 انتصارات، خلف ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ12 فوزًا.

الأهلي أحمد الطيب بالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية

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