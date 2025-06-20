اسوأ نتيجة للأهلي.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على نتائج مونديال الأندية

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على نتيجة مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، بعد هزيمة الأهلي من بالميراس البرازيلي، وفوز إنتر ميامي على بورتو البرتغالي.

وكتب عبد الجواد عبر حسابه على فيسبوك: "اسوأ نتيجة للأهلي هي فوز انتر ميامي في الآخر هتعمل اللي عليك وتلعب لآخر دقيقة وتحاول تكسب بورتو وتسيبها على الله".

ووقع الأهلي في فخ الهزيمة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، في ظل فوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف مما صعب مهمة المارد الأحمر في الصعود للدور المقبل.

الرقم القياسي السلبي في عدد الهزائم

الهزيمة أمام بالميراس رفعت عدد خسائر الأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية إلى 15 هزيمة، وهو رقم سلبي قياسي لم يحققه أي نادٍ آخر في البطولة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الأهلي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في البطولة بـ10 انتصارات، خلف ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ12 فوزًا.