أبرز مباريات اليوم الجمعة 20-6-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة بايرن ميونخ ضد بوكا جونيورز في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
بنفيكا x أوكلاند سيتي – الساعة 7 مساء على قناة DaZN
فلامينجو x تشيلسي – الساعة 9 مساء على قناة DAZN
لوس أنجلوس x الترجي التونسي – الساعة 1 فجر السبت على قناة DAZN
بايرن ميونخ x بوكا جونيورز – الساعة 4 فجر السبت على قناة DAZN
مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية
جامايكا x جوادلوب – الساعة 2:45 صباحا
جواتيمالا x بنما – الساعة 5 صباحا
مواعيد مباريات الدوري الجزائري
اتحاد خنشلة X مولودية البيض – الساعة 7 مساء
وفاق سطيف X اتحاد بسكرة – الساعة 7 مساء
شباب قسنطينة X شبيبة الساورة – الساعة 8 مساء
مولودية وهران X اتحاد العاصمة – الساعة 8 مساء