أبرز مباريات اليوم الجمعة 20-6-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة بايرن ميونخ ضد بوكا جونيورز في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة





بنفيكا x أوكلاند سيتي – الساعة 7 مساء على قناة DaZN

فلامينجو x تشيلسي – الساعة 9 مساء على قناة DAZN

لوس أنجلوس x الترجي التونسي – الساعة 1 فجر السبت على قناة DAZN

بايرن ميونخ x بوكا جونيورز – الساعة 4 فجر السبت على قناة DAZN

مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية



جامايكا x جوادلوب – الساعة 2:45 صباحا

جواتيمالا x بنما – الساعة 5 صباحا

مواعيد مباريات الدوري الجزائري



اتحاد خنشلة X مولودية البيض – الساعة 7 مساء

وفاق سطيف X اتحاد بسكرة – الساعة 7 مساء

شباب قسنطينة X شبيبة الساورة – الساعة 8 مساء

مولودية وهران X اتحاد العاصمة – الساعة 8 مساء