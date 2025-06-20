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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الجمعة 20-6-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة بايرن ميونخ ضد بوكا جونيورز في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
 


بنفيكا x أوكلاند سيتي – الساعة 7 مساء على قناة DaZN

فلامينجو x تشيلسي – الساعة 9 مساء على قناة DAZN

لوس أنجلوس x الترجي التونسي – الساعة 1 فجر السبت على قناة DAZN

بايرن ميونخ x بوكا جونيورز – الساعة 4 فجر السبت على قناة DAZN

مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية

جامايكا x جوادلوب – الساعة 2:45 صباحا

جواتيمالا x بنما – الساعة 5 صباحا

مواعيد مباريات الدوري الجزائري
 

اتحاد خنشلة X مولودية البيض – الساعة 7 مساء

وفاق سطيف X اتحاد بسكرة – الساعة 7 مساء

شباب قسنطينة X شبيبة الساورة – الساعة 8 مساء

مولودية وهران X اتحاد العاصمة – الساعة 8 مساء

الاهلي كاس العالم للاندية تشيلسي

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