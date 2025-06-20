بوتافوجو يتصدر المجموعة الثانية بمونديال الأندية بفوزه على سان جيرمان 1-0

تصدر فريق بوتافوجو البرازيلي المجموعة الثانية بمونديال الأندية بفوزه المفاجئ والثمين على بطل أوروبا باريس سان جيرمان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، صباح اليوم الجمعة، على ملعب روز بول، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل هدف بوتافوجو والمباراة الوحيد اللاعب إيجور جيسوس في الدقيقة 36.

الفوز هو الثاني لفريق بوتافوجو بعد انتصاره في الجولة الأولى على فريق سياتل ساوندرز بهدفين مقابل هدف، ليرفع الفريق البرازيلي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تكبد باريس سان جيرمان الخسارة الأولى، بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة، ليتجمد رصيد باريس سان جيرمان عند ثلاث نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ويتذيل سياتل ساوندرز الأمريكي المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

وسيواجه بوتوفاجو في الجولة الثالثة والأخيرة نظيره أتلتيكو مدريد ويحتاج الفريق البرازيلي لنقطة واحدة لضمان التأهل لدور الستة عشر والصدارة أيضا، فيما سيحتاج الفريق الإسباني للانتصار للعبور إلى الدور القادم، بينما سيلعب باريس سان جيرمان أمام سياتل ساوندرز، مساء الاثنين المقبل، وسيلعب الفريق الفرنسي على الفوز لمحاولة الظفر ببطاقة التأهل.

