قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات الثانوية العامة |بدء المواد الأساسية الأحد وهذه مواعيد كل مادة
موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. 3 أيام متواصلة
دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. يقضي حوائجك ويمحو ذنوبك| ردده الآن
عراقجي: أمريكا شريكة في الجريمة الإسرائيلية ولن نجري محادثات معها
القبض على شخص ادعى قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة
16 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين
إقرار 5 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات النواب من 15 إلى 17 يونيو
شروط قبول الثانوية العامة والشهادات المعادلة ببرامج الكريديت بجامعة عين شمس| خاص
رحلة الموسى.. فيلم تسجيلي يرصد حياة صياد مصري تخصص في صيد أسماك القرش
كأس العالم للأندية.. هل يتآمر بالميراس مع إنتر ميامي لإقصاء الأهلي؟
محمد صلاح مرشح لحصد لاعب العام في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح مرشح لحصد لاعب العام في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، عن القائمة المختصرة للمرشحين لحصد جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد في القائمة اللاعب الدولي المصري أحمد محمد صلاح نجم ليفربول، وزميله الأرجنيتي ماك أليستر. 

كما شهدت القائمة أيضا تواجد ألكسندر إيزاك مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد وبرونو فيرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد.

وتواجد اللاعب الإنجليزي ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال وكول بالمر جناح تشيلسي الإنجليزي.

وقدّم صلاح موسمًا استثنائيًا في 2024-2025، حيث سجل 34 هدفًا في جميع المسابقات، منها 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما مكنه من التتويج بجائزة الحذاء الذهبي. كما صنع 23 تمريرة حاسمة، منها 18 في البريميرليج، ليكون أيضًا أفضل صانع ألعاب في البطولة، في إنجاز فني مزدوج قلّما تحقق في تاريخ المسابقة.

ويُعد محمد صلاح من أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية هذا العام، في ظل الأرقام الفردية الرائعة التي حققها، ودوره الحاسم في تتويج ليفربول بلقب الدوري، وهو ما يُعزز فرصه للانضمام إلى نخبة اللاعبين العالميين الذين دخلوا تاريخ اللعبة عبر جائزة "بالون دور".

الدوري الإنجليزي رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي على بورتو

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

ريبيرو

أول تعليق من ريبيرو على هزيمة الأهلي أمام بالميراس

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

الأهلي

رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية

ميدو

أحسن فريق في مصر.. ميدو يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بالميراس

ترشيحاتنا

الابراج

طلاب هذه الأبراج الأكثر اجتهادا في الثانوية العامة.. هل انت منهم؟

لسان العصفور

بطريقة طباخين الافراح.. وصفة لسان العصفور بدل الأرز البسمتي

تعرق الوجه

طرق منزلية لعلاج تعرق الوجه في الصيف

بالصور

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

كاجوال لافت .. رنا سماحة تستعرض رشاقتها

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

تكدس سيارات تسلا داخل المعارض بسبب نقص المبيعات

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد