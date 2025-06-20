محمد صلاح مرشح لحصد لاعب العام في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، عن القائمة المختصرة للمرشحين لحصد جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد في القائمة اللاعب الدولي المصري أحمد محمد صلاح نجم ليفربول، وزميله الأرجنيتي ماك أليستر.

كما شهدت القائمة أيضا تواجد ألكسندر إيزاك مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد وبرونو فيرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد.

وتواجد اللاعب الإنجليزي ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال وكول بالمر جناح تشيلسي الإنجليزي.

وقدّم صلاح موسمًا استثنائيًا في 2024-2025، حيث سجل 34 هدفًا في جميع المسابقات، منها 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما مكنه من التتويج بجائزة الحذاء الذهبي. كما صنع 23 تمريرة حاسمة، منها 18 في البريميرليج، ليكون أيضًا أفضل صانع ألعاب في البطولة، في إنجاز فني مزدوج قلّما تحقق في تاريخ المسابقة.

ويُعد محمد صلاح من أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية هذا العام، في ظل الأرقام الفردية الرائعة التي حققها، ودوره الحاسم في تتويج ليفربول بلقب الدوري، وهو ما يُعزز فرصه للانضمام إلى نخبة اللاعبين العالميين الذين دخلوا تاريخ اللعبة عبر جائزة "بالون دور".