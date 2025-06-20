موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية

حقق فريق إنتر ميامي الفوز على نظيره بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1، على ملعب "مرسيدس بنز"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة.

ووقع الأهلي في فخ الهزيمة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي، وفي ظل فوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف صعبت مهمة المارد الأحمر في الصعود للدور المقبل.

موعد مباراة الأهلي وبورتو

وتقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي

وجاء الترتيب الحالي للمجموعة الأولى على النحو التالي:

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -2 هدف)

ومن المقرر أن تُحسم هوية المتأهلين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويبقى أمل الأهلي قائماً في التأهل بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة.