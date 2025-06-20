قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يستهدف المقر الرئيسي لمنظمة الأبحاث النووية الإيرانية
آداب دخول المسجد يوم الجمعة وأهم السنن فيه
أسيوط.. تسليم دفعة من معدات برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الثروة الحيوانية
لإجلاء مواطنيها.. أستراليا تعلن نشر عسكريين وطائرات في الشرق الأوسط
حالات جديدة لإخلاء الشقق و3 تصنيفات لقيمة الزيادة بتعديلات قانون الإيجار
وزير الخارجية: يجب استنفاد جميع المسارات بشأن البرنامج النووي الإيراني
150 مليون جنيه.. الأهلي يفرط في مكاسب تاريخية بكأس العالم للأندية
قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة
قائد الحرس الثوري في جنوب طهران: دمرنا مسيرتين بمنطقة مصفاة طهران الليلة الماضية
كواليس سقوط المتهم بالتحرش بـ السيدات في أتوبيس الطالبية
البرلمان الإيراني: إذا دخلت واشنطن ساحة المعركة فإن النتيجة مفاجأة
عراقجي: طهران ليست مستعدة للتفاوض طالما الهجمات الإسرائيلية مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية

لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي
سارة عبد الله

حقق فريق إنتر ميامي الفوز على نظيره بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1، على ملعب "مرسيدس بنز"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة.

ووقع الأهلي في فخ الهزيمة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي، وفي ظل فوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف صعبت مهمة المارد الأحمر في الصعود للدور المقبل.

موعد مباراة الأهلي وبورتو

وتقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي

وجاء الترتيب الحالي للمجموعة الأولى على النحو التالي:

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -2 هدف)

ومن المقرر أن تُحسم هوية المتأهلين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويبقى أمل الأهلي قائماً في التأهل بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة.

بورتو البرتغالي كأس العالم للأندية بالميراس البرازيلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات

الاهلي

بعد الخسارة أمام بالميراس .. فرص الأهلي للصعود من مرحلة المجموعات

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي على بورتو

ريبيرو

أول تعليق من ريبيرو على هزيمة الأهلي أمام بالميراس

مصطفي شلبي

مال مصطفى شلبي؟ خبر غير متوقع عن اللاعب في الزمالك

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

الأهلي

رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

الإمارات - علم

وزارة جديدة للتجارة الخارجية.. محمد بن راشد يعلن بعض التغييرات في حكومة الإمارات

المتحدث باسم الكرملين

الكرملين يحذر من استخدام أمريكا لأسلحة نووية تكتيكية في إيران

ارشيفي

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 6 أشخاص نتيجة الضربة الإيرانية في بئر السبع

بالصور

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

كاجوال لافت .. رنا سماحة تستعرض رشاقتها

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

تكدس سيارات تسلا داخل المعارض بسبب نقص المبيعات

تسلا
تسلا
تسلا

أمريكا السبب.. استدعاء 260 ألف سيارة هوندا لعيب خطير في الفرامل

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد