الحدث كبير عليه.. عمرو جمال يعلق على أداء مدرب الأهلي في مونديال الأندية

علق عمرو جمال، لاعب النادي الأهلي السابق، على أداء خوسيه ريبيرو مدرب النادي الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عمرو جمال في تصريحات تلفزيونية: “الناس انتقدتني بسبب تصريحاتي عن ريبيرو، ولكن ده رأيي الشخصي أنا اتدربت معاه، ومفيش حد برا التقييم، ريبيرو جه في حدث كبير شوية عليه، بسبب خبراته، هو درب في فنلندا وبعدها في أورلاندو بايريتس لما أنا كنت موجود في 2019”.

ووقع الأهلي في فخ الهزيمة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، في ظل فوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف، ما صعب مهمة المارد الأحمر في الصعود للدور المقبل.

الرقم القياسي السلبي في عدد الهزائم

الهزيمة أمام بالميراس رفعت عدد خسائر الأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية إلى 15 هزيمة، وهو رقم سلبي قياسي لم يحققه أي نادٍ آخر في البطولة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الأهلي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في البطولة بـ10 انتصارات، خلف ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ12 فوزًا.