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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

شارك الإعلامي خالد الغندور، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الغندور: “بعد كل اللي حصل سيبكوا من الكلام الكتير، الفترة الجاية أهم حاجة نكون متفائلين، بكرة أحلى”.

واعتبره جمهور النادي الأهلي يسخر من هزيمته أمام بالميراس البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية.

ووقع الأهلي في فخ الهزيمة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، في ظل فوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف، ما صعب مهمة المارد الأحمر في الصعود للدور المقبل.

الرقم القياسي السلبي في عدد الهزائم

الهزيمة أمام بالميراس رفعت عدد خسائر الأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية إلى 15 هزيمة، وهو رقم سلبي قياسي لم يحققه أي نادٍ آخر في البطولة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الأهلي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في البطولة بـ10 انتصارات، خلف ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ12 فوزًا

خالد الغندور بالميراس كأس العالم للأندية الأهلي

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