يقترب دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 من مرحلة الحسم، بانطلاق الجولة الثانية من أصل 3 جولات، حيث يتنافس 32 فريقا في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخ البطولة.

قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ): 3 أهداف

توماس مولر (بايرن ميونيخ): هدفين

أوليسي (بايرن ميونيخ): هدفين

كومان (بايرن ميونيخ): هدفين

كولو مواني (يوفنتوس): هدفين

كونسيساو (يوفنتوس): هدفين

بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد): هدفين

إيجور جيسوس (بوتافوجو): هدفين

بطولة استثنائية وتاريخ يُكتب

كأس العالم للأندية 2025 تقام لأول مرة بنظام موسع يضم 32 فريقا، لتحاكي من حيث الحجم والتركيبة بطولة كأس العالم للمنتخبات.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تستضيف البطولة بهذا الشكل الجديد، حيث تمتد فعالياتها من 15 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، على ملاعب متعددة في ولايات مختلفة.

ويشارك الأهلي بصفته أحد الفرق المُمثلة لقارة أفريقيا، بينما يخوض إنتر ميامي المنافسات باعتباره أحد أندية منطقة الكونكاكاف، في أول ظهور عالمي له في هذه البطولة.

كانت المباراة الافتتاحية محطة جماهيرية ورياضية مهمة، ليس فقط بسبب المواجهة بين نادي عربي ونادي يضم نجوماً عالميين، بل أيضاً لما شهدته من مظاهر تنظيمية مبتكرة، مثل "المروحة السحرية"، التي ترمز إلى الطابع الجماهيري الجديد الذي تطمح إليه الفيفا في نسخ البطولات الموسعة.