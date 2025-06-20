حال التساوي.. كيف تتأهل الفرق في كأس العالم للأندية؟

يقترب دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 من مرحلة الحسم، بانطلاق الجولة الثانية من أصل 3 جولات، حيث يتنافس 32 فريقا في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخ البطولة.

كيف يحدد ترتيب الفرق فى حال تساوي النقاط؟

وتم توزيع الـ32 ناديا على 8 مجموعات في كل منها 4 فرق، يصعد منها صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية بدءا من ثمن النهائي.

ويطرأ تساؤل حول قواعد التأهل في كأس العالم للأندية 2025 عند التساوي حيث يتم تحديد ترتيب الفرق في كل مجموعة بناء على النقاط التي تم جمعها في مباريات المجموعة.

وفي حال تساوي فريقين أو أكثر في النقاط، يتم الاعتماد على عدة معايير بالترتيب لحسم المتأهلين، وهي المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المُسجلة لكل فريق.

وإذا استمر تساوي الفرق في الترتيب بعد تطبيق المعايير المذكورة، يُعاد تطبيق هذه المعايير فقط في المباريات بين الفرق التي لا تزال مُتساوية لتحديد ترتيبها النهائي.

نقاط اللعب النظيف

بعد ذلك يتم اللجوء إلى نقاط اللعب النظيف في جميع مباريات المجموعة، بخصم نقطة واحدة فقط لكل بطاقة صفراء، و3 نقاط لكل بطاقة حمراء غير مباشرة (البطاقة الصفراء الثانية)، و4 نقاط للبطاقة الحمراء المباشرة.

وفي حالة استمرار التساوي بعد المعايير المذكورة، يتم اللجوء لسحب القرعة لتحديد الفريق المتأهل.

بطولة استثنائية وتاريخ يُكتب

كأس العالم للأندية 2025 تقام لأول مرة بنظام موسع يضم 32 فريقا، لتحاكي من حيث الحجم والتركيبة بطولة كأس العالم للمنتخبات.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تستضيف البطولة بهذا الشكل الجديد، حيث تمتد فعالياتها من 15 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، على ملاعب متعددة في ولايات مختلفة.

ويشارك الأهلي بصفته أحد الفرق المُمثلة لقارة أفريقيا، بينما يخوض إنتر ميامي المنافسات باعتباره أحد أندية منطقة الكونكاكاف، في أول ظهور عالمي له في هذه البطولة.

كانت المباراة الافتتاحية محطة جماهيرية ورياضية مهمة، ليس فقط بسبب المواجهة بين نادي عربي ونادي يضم نجوماً عالميين، بل أيضاً لما شهدته من مظاهر تنظيمية مبتكرة، مثل "المروحة السحرية"، التي ترمز إلى الطابع الجماهيري الجديد الذي تطمح إليه الفيفا في نسخ البطولات الموسعة.