تمهيدا للإعلان الرسمي.. فيرتز يجتاز الكشف الطبي في ليفربول

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني، اجتاز الكشف الطبي في نادي ليفربول الإنجليزي.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “اجتاز فلوريان فيرتز الكشف الطبي بنجاح في ليفربول”.

وأضاف: “عقد فيرتز مع ليفربول يمتد حتى 2030، وسيصدر ليفربول بيانًا رسميًا للإعلان عن الصفقة”.

10 ملايين يورو عمولة الأب والأم

وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية، ذكرت أن والدي فلوريان فيرتز سيحصلان على 10 ملايين يورو مقابل الصفقة التي ستنقل اللاعب الألماني الدولي إلى ليفربول.

وأشارت: “هذه ليست عمولة بسيطة، فهما وكيلاه، وقد قادا شخصيًا المفاوضات التي ستؤدي إلى انضمامه إلى نادي ليفربول”.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن صفقة فيرتز ستكلف خزينة ليفربول 150 مليون يورو (127.6 مليون جنيه إسترليني).