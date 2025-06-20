موعد مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

يخوض فريق الترجي التونسي اختبارًا مصيريًا ضد لوس أنجلوس الأمريكي، الليلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل الترجي بقيادة مدربه ماهر الكنزاري مباراة اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، لإنعاش فرصه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وكان الترجي خسر أمام فلامنجو البرازيلي بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية بكأس العالم للأندية، بينما سقط لوس أنجلوس أمام تشيلسي الإنجليزي بنفس النتيجة.

وفي حال خسارة الترجي مع تعادل تشيلسي مع فلامنجو، سيودع الفريق التونسي البطولة رسميًا قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

موعد مباراة الترجي ولوس أنجلوس والقنوات الناقلة

وتذاع مباريات كأس العالم للأندية بشكل أساسي عبر شبكة “DAZN”، ويمكن متابعة مباراة الترجي ولوس أنجلوس بتعليق خالد الغول.

في المقابل، لا يختلف وضع لوس أنجلوس عن الترجي، إذ يبحث الفريق الأمريكي عن الفوز لتجنب الدخول في حسابات معقدة.

ترتيب المجموعة الرابعة



1- فلامنجو البرازيلي - 3 نقاط

2- تشيلسي الإنجليزي - 3 نقاط

3- لوس أنجلوس الأمريكي - 0 نقاط

4- الترجي التونسي - 0 نقاط