ميسي: شعرنا بالمرارة بعد مواجهة الأهلي

أبدى ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، سعادته بانتصار فريقه على بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

ميسي الذي شارك في تعادل فريقه سلبيًا مع الأهلي في الجولة الافتتاحية، سجل هدفًا رائعًا أمام بورتو من ضربة حرة مباشرة في الشوط الثاني.

تصريحات ميسي بعد الفوز على بورتو



وقال ميسي عقب الفوز على بورتو: "إنه لأمرٌ رائع أن نحقق الفوز على بورتو بذلنا جهدًا كبيرًا وعملنا بشكل جيد أنا سعيدٌ جدًا، لقد شعرنا بمرارة بعد المباراة الأولى، كنا نعتقد أننا كنا قادرين على الفوز".

وحول تسجيله هدف إنتر ميامي الثاني ضد بورتو من ركلة حرة، أجاب: “استغليت المساحة التي تركها حارس المرمى، الذي كان واقفا ساكنا ولا يغطي القائم”.

وختم: “في الأيام الماضية، كان العديد من اللاعبين الشباب المشاركين في بطولة بهذه الأهمية متوترين، لكننا تغيرنا وسننافس، المباراة القادمة أمام بالميراس، وهو نادٍ كبير في العالم، ستكون مباراة أخرى صعبة للغاية”.

ترتيب المجموعة الأولى:

1- بالميراس البرازيلي - 4 نقاط

2- إنتر ميامي الأمريكي - 4 نقاط

3- بورتو البرتغالي - نقطة

4- الأهلي المصري - نقطة