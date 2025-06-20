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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم يوفنتوس: حديث ترامب صدمني .. أريد فقط لعب كرة القدم

دونالد ترامب
دونالد ترامب
محمد السعيد

أبدى  تيموثي وياه لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، استياءه من حديث رئيس الولايات الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، خلال استضافة الفريق بالبيت الأبيض، هذا الأسبوع.

وقال تيموثي وياه في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية: "قالوا لنا إن علينا الذهاب إلى البيت الأبيض، لم يكن لدي خيار آخر". 

وأضاف: “هذه المرة الأولى التي تواجدت فيها بالبيت الأبيض لكنني لستُ خبيرًا في السياسة، لذا لم يكن الأمر مثيرًا للاهتمام، لقد صُدمتُ عندما بدأ يتحدث الرئيس ترامب عن إيران، قلت مهلًا: ”أريد فقط أن ألعب كرة القدم".

يوفنتوس يكتسح العين

واستهل يوفنتوس مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بفوز ساحق على العين الإماراتي بخمسة أهداف دون رد، فجر أمس الخميس.

شهد اللقاء الظهور الأول للمدافع رامي ربيعة بقميص العين الإماراتي، بعد انضمامه في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع الأهلي، لكنه بدايته لم تكن موفقة إذا تسبب في الهدف الثاني ضد فريقه.

افتتح راندال كولو مواني التسجيل لفريق يوفنتوس في الدقيقة 11، من ضربة رأسية.

وأضاف فرانسيسكو كونسيساو الهدف الثاني لفريق يوفنتوس، من تسديدة داخل منطقة الجزاء اصطدمت بقدم رامي ربيعة وسكنت شاك العين.

وواصل يوفنتوس تفوقه بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 30، من تسديدة قوية أطلقها كينان يلديز من خارج منطقة الجزاء.

وعاد كولو مواني لإضافة هدفه الثاني والرابع لنادي يوفنتوس قبل نهاية الشوط الأول، بعدما انفرد بحارس العين وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء.
وسجل رامي ربيعة هدف لفريق العين في الدقيقة 47، لكن تقنية الفيديو ألغته، بسبب وقوع زميله كوامي أوتون في مصيدة التسلل.

ووقع كونسيساو على خامس أهداف يوفنتوس في الدقيقة 58.

تيموثي وياه يوفنتوس ترامب العين الإماراتي كأس العالم للأندية 2025

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