محمد صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين الإنجليزية

يعد محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، إلى جانب زميله في ليفربول أليكسيس ماك أليستر.

وذكرت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، أن ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، وبرونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، وديكلان رايس، لاعب أرسنال، وكول بالمر، لاعب تشيلسي، هم الأربعة الآخرون الذين صوّت لهم زملاؤهم في القائمة.

سجل صلاح 29 هدفًا وقدّم 18 تمريرة حاسمة ليعادل الرقم القياسي البالغ 47 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، معادلًا أندرو كول وآلان شيرار اللذين حققا هذا الإنجاز عندما لعب كل فريق 42 مباراة في موسم واحد، والذي انخفض إلى 38 مباراة في موسم 1995-1996.

لعب الدولي المصري دورًا حاسمًا في فوز ليفربول بالدوري، متفوقًا بفارق 10 نقاط على أرسنال صاحب المركز الثاني.

احتل إيزاك المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 23 هدفًا، حيث قاد جهود نيوكاسل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بإنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى. سجل بالمر 15 هدفًا وقدّم ثمانية تمريرات حاسمة ليحتل تشيلسي المركز الرابع.

وسيتم تكريم الفائزين بجوائز رابطة اللاعبين المحترفين لهذا العام في حفل سيقام في مانشستر في 19 أغسطس.