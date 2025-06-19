خالد صلاح: إسرائيل تفوقت إعلاميا على إيران في الأزمة الأخيرة

أكد الكاتب الصحفي خالد صلاح أن إيران فشلت في إدارتها الإعلامية للأزمة الأخيرة مع إسرائيل، في حين نجحت تل أبيب في تقديم سردية قوية ومؤثرة للغرب، أظهرتها كضحية تحتاج إلى الدعم والمساندة.



وأضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال فى برنامج مساء دي أم سي على قناة dmc أن إسرائيل لا تستهدف الرأي العام العربي إعلاميا، بل تركز بشكل أساسي على الجمهور الأوروبي والأمريكي وتوظف إسرائيل مشاهد الدمار والخوف في تل أبيب لحشد التعاطف والضغط على الحكومات الغربية، مما يمكنها من الظهور بمظهر الضحية التي تستدعي الدعم، لا سيما من الولايات المتحدة.

أشار صلاح إلى أن الإعلام الإيراني يعاني من خلل واضح. فبينما يركز على مشاهد "القوة والتحدي"، فإنه لا يُظهر الضحايا أو المدنيين المتأثرين، مما يجعله يفشل في كسب تعاطف العالم الخارجي.

وأكد صلاح أن الرسالة الإعلامية الإيرانية تفتقر إلى البعد الإنساني المطلوب لكسب الرأي العام العالمي.





شدد صلاح على أن نظام الحكم في إيران يمثل خطرا على المنطقة، محذرا من امتلاك طهران للسلاح النووي موضحا أن هذا التطور قد يؤدي إلى تداعيات كارثية حال استخدمته قوى متطرفة.





وتابع صلاح قائلا : صلاح أن إدارة ترامب ربما لا ترغب فعليا في الحرب مع إيران. وبدلًا من ذلك، تسعى الإدارة الأمريكية لاستخدام إسرائيل كورقة ضغط على طهران لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أمريكية صارمة.