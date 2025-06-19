مصطفى شردي: تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل.. واستهداف منشآت نووية يهدد بتوسيع رقعة الحرب

أكد الإعلامي مصطفى شردي أن المواجهة بين إيران وإسرائيل دخلت مرحلة من التصعيد غير المسبوق، مع استمرار تبادل القصف بين الطرفين وتوسّع دائرة الأهداف المستهدفة.

وقال شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن إيران أعلنت، قبيل انطلاق الحلقة، عن تنفيذ هجوم صاروخي جديد على إسرائيل، يُعد الخامس عشر في سلسلة هجماتها الأخيرة، موضحا أن الهجوم الرابع عشر كان قد استهدف مستشفى داخل إسرائيل، ما أثار إدانات دولية واسعة.

وأضاف أن التقارير تشير إلى رصد صاروخ جديد في طريقه إلى إسرائيل، في وقت تشن فيه تل أبيب ضربات جوية وصاروخية مكثفة على مواقع داخل إيران، من بينها منشآت حيوية كمصانع لتصنيع الصواريخ الباليستية، ومرافق مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مثل مصانع تخصيب اليورانيوم ومنشآت إنتاج الماء الثقيل.

وأشار شردي إلى أن الإعلام الإسرائيلي نشر مقاطع فيديو توثق استهداف منشأة لتصنيع الماء الثقيل، واصفًا ذلك بأنه تطور بالغ الخطورة، نظراً لما تمثله هذه المنشأة من أهمية في المشروع النووي الإيراني.

وتابع قائلا : الموقف الأمريكي يثير التساؤلات، إذ وصف تصريحات الإدارة الأمريكية بأنها "ناعمة" مقارنة بحجم التصعيد، مؤكدًا أن إسرائيل تمارس ضغوطًا على واشنطن من أجل التدخل العسكري المباشر.

وقال شردي: "الرئيس الأمريكي يؤكد مرارًا أنه لا يرغب في الدخول في حرب، لكننا نلاحظ تصاعدًا إعلاميًا ملحوظًا قد يكون تمهيدًا لتحريك الرأي العام نحو قبول تدخل أمريكي محتمل في هذا الصراع الملتهب."