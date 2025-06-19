البيت الأبيض : ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة إيران

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة إيران ، مشيرة الي أن هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات قد تعقد أو لا تعقد مع إيران قريبا .



وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض علي ضرورة ألا يفاجأ أحد بموقف الرئيس ترامب بشأن إيران ، فالرئيس أعطى مجالا كبيرا وبذل كثيرا من الجهد للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران.



وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض: العالم كله متفق مع ترامب على أنه لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي فترامب رئيس للسلام من خلال القوة ولا يخشى استخدامها.



وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلي ان الإيرانيين مهتمون بالقدوم إلى البيت الأبيض.



لافتة الي ان الاتفاق الذي اقترحه المبعوث الخاص ويتكوف على الإيرانيين كان واقعيا ومقبولا.



وبيًنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إيران اليوم أقرب لامتلاك سلاح نووي من أي وقت مضى ، مضيفة " إدارتنا جاهزة ومستعدة للدفاع عن المصالح الأمريكية في أي مكان.



وختمت المتحدثة باسم البيت الأبيض تصريحاتها قائلة : لا نرى في الوقت الحالي أي مؤشرات على أن الصين ستتدخل عسكريا لدعم إيران.