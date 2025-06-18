ترامب يلتقي قائد الجيش الباكستاني في البيت الأبيض اليوم الأربعاء

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة منذ اندلاع الاشتباكات العنيفة في وقت سابق من هذا العام بالقرب من الحدود الباكستانية الهندية، والتي انتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أمريكية بين إسلام آباد ونيودلهي.

من المقرر أن يُعقد اجتماع الغداء بين ترامب وعاصم منير في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت واشنطن يوم الأربعاء، في قاعة البيت الأبيض، وفقًا للجدول اليومي للرئيس الأمريكي.

من المتوقع أيضًا أن يلتقي القائد العسكري الباكستاني بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.

يأتي ذلك في ظل استمرار المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، لليوم السادس على التوالي، وترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية حول مساعدة باكستان العسكرية لإيران، إلا أن إسلام أباد نفت تقديم أي دعم لطهران في مواجهة العدوان الإسرائيلي.