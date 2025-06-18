إغلاق السفارة الأمريكية في إسرائيل من الأربعاء إلى الجمعة.. لهذا السبب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء أن السفارة الأمريكية في إسرائيل ستغلق من يوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنه نظرًا للوضع الأمني ​​الراهن والصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، وجهت السفارة الأمريكية جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم إلى البقاء في أماكن إقامتهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أنه نظرًا للوضع الأمني ​​الراهن، وامتثالًا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق السفارة الأمريكية في القدس أبوابها غدًا (الأربعاء 18 يونيو) حتى الجمعة (20 يونيو).

وأشارت إلى أن هذا الأمر يشمل القسمين القنصليين في القدس وتل أبي. ولن تُقدم خدمات جوازات السفر (الطارئة أو العادية) أو التقارير القنصلية عن الولادة في الخارج.

ولفتت إلى أنه لا يزال مطار بن جوريون مغلقًا، ولا توجد رحلات تجارية أو رحلات مستأجرة من هناك كما أن الموانئ البحرية في إسرائيل مغلقة، والمعابر البرية المؤدية إلى الأردن تعمل حاليًا.