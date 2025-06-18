مسئولون أمريكيون: ترامب يدرس توجيه ضربة لإيران

أفاد عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية الحاليين والسابقين أن الرئيس دونالد ترامب، بعد اجتماعه مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض يدرس مجموعة من الخيارات بشأن إيران، بما في ذلك توجيه ضربة أمريكية محتملة لها.

شوهد المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، وقادة عسكريون آخرون يغادرون البيت الأبيض بعد انتهاء الاجتماع.

صرح ترامب يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تعرف مكان اختباء المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال الصراع الإسرائيلي الإيراني، لكنها لا تريد قتله "في الوقت الحالي".

حثّ ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إيران على "الاستسلام غير المشروط" مع استمرار تصاعد الصراع المستمر منذ خمسة أيام.

وأضاف ترامب: "نعرف بالضبط مكان اختباء ما يسمى بـ"المرشد الأعلى". إنه هدف سهل، لكنه آمن هناك - لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي. لكننا لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. صبرنا ينفد".

تأتي تصريحات ترامب المتزايدة الصرامة تجاه طهران بعد حثّه سكان طهران البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة على الفرار حفاظًا على حياتهم، حيث قطع زيارته لحضور قمة دولية ليعود إلى واشنطن لإجراء محادثات عاجلة مع فريقه للأمن القومي.

وصرّح مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN بأن ترامب يُرحّب بفكرة استخدام الأصول العسكرية الأمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة CNN إن إسرائيل تنتظر لمعرفة ما إذا كان ترامب سيساعد في إنهاء مهمة تدمير البرنامج النووي الإيراني.

تتبادل إسرائيل وإيران الضربات لليوم الخامس على التوالي، حيث يواجه المدنيون في المناطق المشتعلة موجات من الهجمات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن بلاده تخطط لضرب "أهداف بالغة الأهمية في طهران".

وأعلن الجيش الإيراني أنه ضرب مركزًا للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في تل أبيب بصاروخ موجه.