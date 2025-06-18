الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف القواعد الجوية الإسرائيلية

استهدف الحرس الثوري الإيراني عددًا من القواعد الجوية الإسرائيلية التي انطلقت منها هجمات على إيران.

القواعد الجوية الإسرائيلية

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا" يوم الثلاثاء، نقلاً عن بيان للحرس الثوري الإيراني، أن الغارات على القواعد الجوية الإسرائيلية نُفذت "ردًا على هجمات النظام الإسرائيلي السافرة على الأراضي المقدسة لإيران الإسلامية".

وقال الحرس الثوري الإيراني، "نعلن أيضًا أن هذه العمليات ستستمر بشكل متواصل ومعقد ومتعدد الطبقات وتدريجي".

وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي، بعد أن أصدر سلسلة من التحذيرات لإيران، منها وصف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بأنه "هدف سهل" والمطالبة بـ"استسلام غير مشروط"، وفقًا للبيت الأبيض.

وصرّح مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN بأن ترامب يُرحّب بفكرة استخدام الأصول العسكرية الأمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة CNN بأن إسرائيل تنتظر لمعرفة ما إذا كان ترامب سيساعد في إنهاء مهمة تدمير البرنامج النووي الإيراني.

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

تتبادل إسرائيل وإيران الضربات لليوم الخامس على التوالي، حيث يواجه المدنيون في المناطق المشتعلة موجات من الهجمات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن بلاده تخطط لضرب "أهداف بالغة الأهمية في طهران".

وأعلن الجيش الإيراني أنه ضرب مركزًا للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في تل أبيب بصاروخ موجه.