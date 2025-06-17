إيران: الهجمات الإلكترونية تؤثر على نظامنا المصرفي

أعلنت الإدارة الإيرانية اليوم الثلاثاء عن تعرضها لهجمات إلكترونية أثرت على عمل النظام المصرفي وسط تحذيرات إيرانية من الهجمات السيبرانية الإسرائيلية على طهران.

وكانت التحذيرات في الصباح للمواطنيين الإيرانيين بحذف تطبيق واتساب الذي يستخدمه الموساد في التجسس على الإيرانيين وسبقه تحذير آخر من اختراق إسرائيل للهواتف الشخصية للإيرانيين خلال سجال تبادل الضربات الإيرانية الإسرائيلية.

وقطعت الدولة الإيرانية الإنترنت في محاولة لمنع الاختراق الذي تتعرض له في إتجاه آخر قام إيلون ماسك بتوفير خدمة الإنترنت الفضائي للإيرانيين عبر أقمار ستارلينك الصناعية بينما وجهت إيران عدة ضربات صاروخية لمبنى الموساد بإسرائيل للرد على الهجمات الإسرائيلية التي طالت مباني استخباراتية إيرانية وقيادات عسكرية مختلفة.