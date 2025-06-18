القبض على خلية للموساد الإسرائيلي كانت تخطط لهجمات وسط إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الأمن تمكن من إحباط هجوم مسلح في وسط إيران بعد اعتقال فريق إرهابي مرتبط بجهاز الموساد الإسرائيلي.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مراد مرادي، القائم بأعمال حاكم بهارستان، الفريق العميل للموساد، كان يخطط لتنفيذ هجوم انتحاري واسع النطاق في مناطق مكتظة بالسكان داخل المحافظة.

وأوضح مرادي أن الفريق الإرهابي تم رصده ومتابعته بدقة من قبل أجهزة الأمن، وكان قد دخل المدينة بواسطة شاحنة "نيسان" محملة بمواد متفجرة وتجهيزات متطورة، قبل أن يتم توقيفه في الوقت المناسب.

وخلال تفتيش السيارة، عُثر على كميات كبيرة من المتفجرات وطائرات مسيّرة مزوّدة بأنظمة استهداف وأسلحة قتالية متقدمة وأجهزة اتصال متطورة وأنظمة تحكم عن بُعد.

وأشار “مرادي” إلى أن الهدف من هذه التجهيزات كان تنفيذ عمليات انتحارية في أماكن مزدحمة بهدف نشر الذعر وزعزعة الأمن الداخلي. وأكد أن يقظة القوات الأمنية حالت دون تنفيذ المخطط الإرهابي.

واختتم “مرادي” بالتأكيد أن الوضع الأمني في بهارستان مستقر وتحت السيطرة الكاملة، موجّهًا رسالة واضحة: «على أعداء إيران أن يعلموا أن أي تحرك تخريبي سيتم سحقه في مهده».