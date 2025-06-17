عمرو أديب: نحن أمام "معركة الإيحاء" بين أمريكا وإيران

علق الإعلامي عمرو أديب على التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، واصفًا ما يجري بـ"معركة الإيحاء"، حيث يحاول كل طرف إظهار قوته وقدرته على الحسم.

وكتب أديب عبر حسابه على منصة "إكس":"نحن الآن في معركة الإيحاء: الأمريكي يوحي بأنه سيوجه ضربة لإيران بحجم ضربة الحرب العالمية الثانية، والإيراني يوحي بأنه قادر على الاستمرار حتى بعد نهاية الحياة. من منهما قادر وصادق؟ ساعات أو أيام على الأكثر وسنعرف الإجابة".

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي: "قتلنا اليوم رئيس أركان الحرب الإيراني ونواجه إيران دبلوماسيا في المحافل الدولية مثلما نواجهها في الميدان، وهدفنا في وزارة الخارجية منح غطاء سياسي لعمليات الجيش، وهناك تفهم دولي لعمليتنا العسكرية ضد إيران".

الهروب إلى الملاجئ والذعر يسيطر على الإسرائيليين

وفي الضربات الإيرانية صباحاً، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإجلاء 60 شخصا من سكان حيفا إلى الفنادق بعد تضرر منازلهم من صواريخ إيران، كذلك وإجلاء 1300 من سكان بيتح تكفا ونحو 300 من سكان تل أبيب إلى الفنادق علاوة على نقل مصابين اثنين لمستشفى إيخيلوف في تل أبيب بعد الرشقة الإيرانية الأخيرة.