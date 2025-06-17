خبير إستراتيجي: نتنياهو المحرك الأساسي للأحداث الجارية وليس ترامب

أكد اللواء د. سيد غنيم، أستاذ الدراسات الاستراتيجية وزائر بالناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أن شكل الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران يختلف عن الحروب التقليدية المعروفة، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا هو "حرب بالبعد النيراني فقط".

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الصراع يحمل سمات الحرب التقليدية وغير التقليدية في آنٍ واحد، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المحرك الأساسي للأحداث الجارية، وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح اللواء سيد غنيم، أن إسرائيل لا تمتلك كل إمكانيات القوى الإقليمية لكنها تعد قوة نوعية، مضيفا أن تل أبيب حققت خلال 5 أيام من الحرب ما لم يتحقق في سنوات، وذلك بفضل قدراتها الدقيقة والهجومية.

وأشار إلى أن إسرائيل نجحت في اعتراض نحو 90% من الصواريخ الإيرانية بفضل منظومة الدفاع الجوي، موضحًا أن الضربات الإيرانية الحالية تختلف عن هجوم عام 2024، الذي تسبب حينها في سقوط قتلى وجرحى بشكل أكبر.