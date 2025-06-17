الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد جوية إسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ سلسلة ضربات صاروخية استهدفت قواعد جوية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنها كانت تُستخدم لإقلاع طائرات شاركت في هجمات ضد الأراضي الإيرانية، في تصعيد غير مسبوق يُنذر بتوسّع دائرة الصراع في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن الحرس الثوري، بثّه التلفزيون الإيراني الرسمي، أن "في موجة جديدة من الهجمات، نُفذت ضربة صاروخية واسعة ضد القواعد الجوية التابعة لجيش الكيان الصهيوني، وهي المواقع التي أقلعت منها الطائرات الحربية التي هاجمت بلادنا".

ويأتي هذا التطور في اليوم الخامس من المواجهات المباشرة بين إيران وإسرائيل، وهي مواجهة تُعدّ الأخطر بين البلدين منذ عقود.

وفي تل أبيب، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن هناك تقديرات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تنضم إلى الحرب ضد إيران خلال الساعات المقبلة، في ظل تصاعد حدة التوترات وتبادل الضربات.

من جانبها، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بانتهاء اجتماع استمر أكثر من ساعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، خُصص لمناقشة تداعيات التصعيد الإيراني، دون صدور تصريحات رسمية بشأن الخطوات المقبلة.

وذكرت شبكة "سي بي إس" أن مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بدأوا تحركات للحد من قدرة ترامب على إصدار أوامر بشن ضربات عسكرية ضد إيران، مؤكدين أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإعلان الحرب بموجب الدستور الأمريكي.