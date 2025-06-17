نتنياهو: بعد الانتصار على إيران سيولد شرق أوسط جديد بعد النصر

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران تشكل "التهديد الأخطر على النساء في العالم"، مشددًا على أن المواجهة معها ومع أذرعها أصبحت المعركة المحورية في الشرق الأوسط.

وأكد نتنياهو في تصريحات مثيرة أدلى بها مساء اليوم: "نقاتل على سبع جبهات، لكن الجبهة الأساسية هي إيران، أنظر إليها طوال الوقت. هناك عمليات تُنفذ حالياً وستسمعون عنها قريباً. آمل أن تحمل أخباراً سارة".

وأضاف: "وجهنا ضربة قاصمة لقيادة إيران العسكرية وعلمائها النوويين، وخلال 5 أيام فقط قلبنا الموازين وفتحنا طريقاً جوياً إلى إيران".

وأشار نتنياهو إلى أن طهران كانت تخطط لإنتاج 300 صاروخ شهرياً، و22 ألف صاروخ خلال ست سنوات، معتبراً أن هذا الرقم يعادل "قنبلتين نوويتين".

وقال: "تعاملنا مع هذا التهديد بشكل منهجي، ووجّهنا ضربة قوية جداً للحركة في غزة، ولم ينته الأمر بعد، سنقضي عليهم وسنحرر جميع الأسرى".

وشدد نتنياهو على أنه لا بديل عن النصر، مضيفاً: "النصر سيكون نصراً كاملاً، قلت ذلك في البداية وأقوله الآن ونحن في طريقنا إليه".

وفي ختام تصريحاته، قال نتنياهو: "بعد النصر، سيكون هناك شرق أوسط مختلف لم نره من قبل. العالم كله يسمع زئيرنا الآن".