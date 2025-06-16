نتنياهو يكشف عن 3 أهداف من الحرب ضد إيران

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن العدوان على إيران يهدف إلى تحقيق 3 نتائج هي القضاء على الأسلحة النووية ومحور الإرهاب وضرب قدرات إيران على إنتاج الصواريخ.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن جيش الاحتلال سيواصل استهداف منشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية الواحدة تلو الأخر.

وأوضح نتنياهو أن سقوط النظام الإيراني قد يكون نتيجة للعملية التي نقوم بها.

وأشار رئيس حكومة الاحتلال إلى أن واشنطن تساعد إسرائيل وأنه على تواصل يومي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوان على إيران منذ الجمعة الماضية، تسبب في اغتيال كبار قادة الجيش الإيراني وعدد من علماء الذرة، لترد إيران بقصف تل أبيب وتقتل عشرات الإسرائيليين حيث انتشر الذعر في دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قصف الجيش الإسرائيلي، التلفزيون الإيراني ما تسبب في انقطاع البث المباشر قبل أن يعود مرة أخرى.