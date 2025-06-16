طهران تنذر القناتين 12 و14 الإسرائيليتين بالإخلاء بعد قصف التلفزيون الإيراني

وجهت إيران إنذارًا للقناتين الاخباريتين الإسرائيليتين "12 و14" بالإخلاء، وذلك بعد ساعات من قصف إسرائيلي استهدف مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية التهديد الذي جاء عبر قناة "إيران بالعربية" الرسمية على تطبيق "تلجرام" للتواصل الاجتماعي

ودعت إيران المتواجدين داخل مقري القناتين إلى الإخلاء الفوري.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن إيران تستعد لأكبر وأعنف هجوم صاروخي على إسرائيل.

يأتي ذلك بعد القصف الإسرائيلي للتلفزيون الإيراني الذي تسبب في وقف البث المباشر، ومغادرة المذيعة سحر إمامي، لمقعدها الذي كانت تخاطب من خلاله المشاهدين.

ونشر مراسل يعمل في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية مقطع فيديو للمبنى وهو يحترق إثر الهجوم الإسرائيلي.