جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير طائرتين إيرانيتين في مطار بـ طهران

صرح المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، بأن جيش الدفاع الإسرائيلي دمر اليوم شاحناتٍ تحمل صواريخ باليستية ومنصات إطلاق في إيران.

وأشار المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أن سلاح الجو هاجم ودمّر طائرتين إيرانيتين من طراز F14 في مطار بطهران، بحسب ما أورده موقع واي نت العبري.

وقال دفرين إن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة إطلاق طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، وهاجم مركزا للاتصالات تابعا للحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن إيران تستعد لأكبر وأعنف هجوم صاروخي على إسرائيل.

يأتي ذلك بعد القصف الإسرائيلي للتلفزيون الإيراني الذي تسبب في وقف البث المباشر، ومغادرة المذيعة سحر إمامي، لمقعدها الذي كانت تخاطب من خلاله المشاهدين.

ونشر مراسل يعمل في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية مقطع فيديو للمبنى وهو يحترق إثر الهجوم الإسرائيلي.