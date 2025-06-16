أفادت وكالة رويترز للأنباء اليوم الاثنين، أن إيران تستعد لأكبر وأعنف هجوم صاروخي على إسرائيل.

يأتي ذلك بعد القصف الإسرائيلي للتلفزيون الإيراني الذي تسبب في وقف البث المباشر، ومغادرة المذيعة سحر إمامي، لمقعدها الذي كانت تخاطب من خلاله المشاهدين.

ونشر مراسل يعمل في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية مقطع فيديو للمبنى وهو يحترق إثر الهجوم الإسرائيلي.

في المقطع، يقول يونس شادلو إنه غير متأكد من عدد زملائه الذين قُتلوا في الغارة.

وتسبب الانفجار في انقطاع البث خلفها بينما كانت تسرع في مغادرة الكاميرا وسط غبار وحطام يتصاعد في الهواء، وسُمع صوت "الله أكبر" من خلف الشاشة، وتحول البث سريعًا إلى برامج مسجلة مسبقًا.

وكانت إسرائيل قد أصدرت تحذيرًا، قبل ساعة، بإخلاء منطقة العاصمة الإيرانية حيث تقع استوديوهات التلفزيون.