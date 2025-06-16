إيران تشن هجمات صاروخية صوب إسرائيل

تشن الدولة الإيرانية الآن هجمات صاروخية صوب إسرائيل وإطلاق صافرات الإنذار في خليج حيفا خلال استمرار سجال الحرب بين الطرفين وقامت إسرائيل اليوم بمهاجمة التلفزيون الإيراني في عمل إرهابي إسرائيلي مستهدفا العاملين في المجال الإعلامي الإيراني ومتسببا في خسائر مادية،وبشرية.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرا اليوم بإخلاء منطقة التلفزيون الإسرائيلي التي ستكون من بنك أهداف الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي الإرهابي ضد المدنيين الإيرانيين.

ووجه الرئيس الأمريكي ترامب دعوة إلى إيران بإنه لم يفت الآوان بعد من أجل العودة للمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني،وتقول وسائل الإعلام الإيرانية بإن طهران لم تكن تسعى للحصول على سلاح نووي لكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران سوف تسعى لتأمين نفسها بامتلاك الردع النووي.