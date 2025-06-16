مقـ..تل 3 إسرائيليين في حيفا خلال قصف إيراني لمصفاة نفط

أعلنت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية عن مقتل ثلاثة عمال، وإشعال حريق كبير وإلحاق أضرار بمبنى، نتيجة القصف الإيراني على مصفاة نفط بمدينة حيفا، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

مقتل إسرائيليين في حيفا

كان العمال يحتمون في غرفة آمنة بالمبنى عندما تسبب القصف في انهيار درج، مما أدى إلى احتجازهم داخله وحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق وإنقاذهم، لكن جهودهم تأخرت.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قصف الطيران الإسرائيلي التلفزيون الإيراني الرسمي، وتسبب في انقطاع البث المباشر وظهرت المذيعة في لحظة القصف وظهر الأدخنة والغبار الذي أجبرها على ترك موقعها الذي كانت تخاطب المشاهدين وهي جالسة عليه، قبل أن تعود مجددا لممارسة عملها.

ونشر مراسل يعمل في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية مقطع فيديو للمبنى وهو يحترق إثر الهجوم الإسرائيلي.

وفي المقطع، يقول يونس شادلو إنه غير متأكد من عدد زملائه الذين قُتلوا في الغارة.

قصف التلفزيون الإيراني

وتسبب الانفجار في انقطاع البث خلفها بينما كانت تسرع لمغادرة الكاميرا وسط غبار وحطام يتصاعد في الهواء، وسُمع صوت "الله أكبر" من خلف الشاشة، وتحول البث سريعًا إلى برامج مسجلة مسبقًا.

كانت إسرائيل قد أصدرت تحذيرًا، قبل ساعة، بإخلاء منطقة العاصمة الإيرانية حيث تقع استوديوهات التلفزيون.