عودة المذيعة الإيرانية للبث المباشر عقب الهجوم الإسرائيلي

عادت المذيعة الإيرانية سحر إمامي إلى البث المباشر مرة أخرى عقب الهجوم الإرهابي الإسرائيلي على مبنى التلفزيون الإيراني،وتسبب الهجوم الإسرائيلي خلال بث قناة إيرانية للأخبار اليوم الإثنين في إنهيار،وتضرر لمبنى التلفزيون الإيراني على الهواء لإرهاب الشعب الإيراني.

وكانت هرعت المذيعة الإيرانية سحر من الاستديو بسبب القصف الجوي الإسرائيلي على المبنى الإعلامي في إتجاه آخر دعا الجيش الإيراني بالأمس،والحرس الثوري الإيراني اليوم سكان تل أبيب لمغادرتها لإن الملاجئ لن تحمي المدنيين الإسرائيليين الذي يستخدمهم نتنياهو كدروع بشرية.

بينما ظهرت دعوات دولية مختلفة عبر بوتين وترامب من أجل احتواء الصراع الإسرائيلي الإيراني.