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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تهديدا خطيرا ضد المرشد الإيراني

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
ناصر السيد

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين تهديدا خطيرا ضد المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد قليل من قصف التلفزيون الإيراني الرسمي.

تهديد المرشد الإيراني

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي،​ أن إسرائيل ستضرب "الديكتاتور الإيراني أينما وُجد"، في إشارة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وذلك بعد استهداف هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية في طهران.

وأعلن كاتس في بيان، بأنه "تم استهداف هيئة البث التابعة للنظام الإيراني، المسؤولة عن الدعاية والتحريض، وذلك بعد تنفيذ عملية إخلاء واسعة للسكان في المنطقة".

وتسبب الانفجار في انقطاع البث خلف مذيعة بينما كانت تسرع في مغادرة الكاميرا وسط غبار وحطام يتصاعد في الهواء، وسُمع صوت "الله أكبر" من خلف الشاشة، وتحول البث سريعًا إلى برامج مسجلة مسبقًا.

قصف التلفزيون الإسرائيلي

وكانت إسرائيل قد أصدرت تحذيرًا، قبل ساعة، بإخلاء منطقة العاصمة الإيرانية حيث تقع استوديوهات التلفزيون.

ومن جهته، صرح كاتس، بأن التلفزيون والإذاعة الرسميين الإيرانيين "على وشك الاختفاء".

وأضاف: "بوق الدعاية والتحريض الإيراني على وشك الاختفاء بدأ إخلاء السكان المجاورين"، في إشارة إلى أمر الإخلاء الصادر سابقًا لأجزاء من المنطقة الثالثة بطهران، بحسب ما أوردته إذاعة “بي بي سي” البريطانية.

وزير الدفاع الإسرائيلي المرشد الإيراني يسرائيل كاتس علي خامنئي قصف التلفزيون الإسرائيلي التلفزيون الإيراني الرسمي الديكتاتور الإيراني

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