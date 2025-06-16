أمريكا تنقل حاملة طائرات من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط

قررت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم "الإثنين" نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز، التي كانت تستقر في بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط، على خلفية تصاعد وتيرة الصراع الإسرائيلي الإيراني.

في سياق متصل هاجمت إسرائيل مبنى التلفزيون الإيراني بطهران في جريمة حرب جديدة يرتكبها الكيان المحتل عقب جرائم الحرب المتعددة التي ارتكبها باستهداف المدنيين بفلسطين أو إيران بالوقت الحالي.

وهدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي كاتس صباح اليوم بتدمير مبنى التلفزيون الإيراني الذي أغضب دولة الاحتلال الإسرائيلية خلال تغطية الضربات الإيرانية التي أصابت تل أبيب وحيفا والقواعد العسكرية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وانتهجت إسرائيل سياسة الاغتيالات ضد القيادات الإيرانية سواء بالجيش الإيراني أو العلماء النوويين، والآن تقوم بتوجيه ضربات لوسائل الإعلام الإيرانية وتوعدت إيران بوضع قائمة اغتيالات إسرائيلية على رأسها نتنياهو في سياسة الرد بالمثل على الهجمات الإسرائيلية، واستهدفت إيران معهد إسرائيل للأبحاث النووية وايزمان كما فعلت إسرائيل باستهداف منشآة نطنز النووية الإيرانية.