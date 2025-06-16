الرئيس الإيراني: إذا لم تكبح أمريكا جماح إسرائيل سترد طهران بقوة أكبر

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه إذا لم تكبح الولايات المتحدة جماح إسرائيل ستضطر طهران للرد بقوة أكبر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وفي وقت سابق، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم أن جيش الاحتلال يسيطر على الأجواء في العاصمة الإيرانية طهران.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال حديثه مع طياري المقاتلات في قاعدة تل نوف الجوية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأوضح نتنياهو قائلا "أنتم تقومون بأشياء مذهلة.. سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على المجال الجوي لطهران وهذا يُغيّر العملية برمتها".