هجمات إسرائيلية تستهدف منصات إطلاق صواريخ داخل إيران

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الغارات الجوية التي نُفذت فجر اليوم، وكذلك في ساعات متأخرة من مساء أمس، استهدفت ثلاث منصات كانت مجهّزة لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، حسب مزاعم المتحدث باسم الجيش.

وقالت أبو شمسية، في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية :” إسرائيل تراجعت عن خطة استراتيجية سابقة كانت تقضي بإصدار أوامر إخلاء لعدد من المناطق السكنية الإيرانية، أبرزها العاصمة طهران، والتي وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها «ستحترق»، في إشارة إلى نية التصعيد المكثف ضد أهداف استراتيجية داخل المدن الكبرى".

وتابعت : "سلاح الجو الإسرائيلي يشن في هذه الأثناء موجة جديدة من الغارات الجوية على الأراضي الإيرانية، وذلك بحسب ما أعلنته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية".

وأوضحت أن التركيز الرئيسي في هذه الغارات ينصب على منصات إطلاق الصواريخ، سواء كانت منصات لصواريخ أرض-أرض أو أرض-جو، وهي التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي تهديدًا مباشرًا نظرًا لقرب المسافة النسبية التي تفصل بين إيران وإسرائيل.

كما ذكرت أن الغارات تأتي بتعليمات مباشرة من المستويين السياسي والعسكري، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إضافة إلى رئيس أركان الجيش.

وأكدت أن المقاتلات الإسرائيلية تجولت سابقًا في سماء طهران لمدة ساعتين ونصف، في ما وصفه قادة الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بـ «نَشوة النصر العسكري»، واعتبروه رسالة واضحة بتفوق إسرائيل الجوي وقدرتها على اختراق العمق الإيراني.