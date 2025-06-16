حرب إيران تشعل أسعار الذهب والنفط.. كيف أثرت التوترات الإقليمية على الاقتصاد؟

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين، إن أسعار الذهب تشهد تذبذبًا نتيجة المعطيات الحالية في المنطقة، ولا يمكن التنبؤ بها بدقة، مؤكدًا أن التغيرات قد تحدث في أي لحظة سواء بالزيادة أو النقصان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الهجوم الذي شنه الكيان الإسرائيلي على طهران خلال الأيام الماضية أدى إلى ارتفاع في أسعار المعادن الثمينة، وخاصة الذهب، الذي شهد زيادة كبيرة مقارنة ببقية المعادن، كما ارتفع النفط بنسبة وصلت إلى 14% قبل أن يتراجع إلى 7.5%.

وأكد واصف أن رد الفعل الإيراني على الهجوم ساعد في خلق حالة من الترقب في الأسواق العالمية، مما ساهم في استقرار أسعار الذهب رغم تقلبات أسعار النفط.

وأشار إلى أن الذهب هو الاهتمام الأول للمستثمرين حاليًا، مشيرًا إلى أنه يغرد منفردًا عن باقي المعادن الثمينة، إذ لم تشهد نفس النسبة من الارتفاع في قيمتها.

ولفت واصف إلى أن الهبوط المرحلي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار كان له تأثير مباشر على أسعار الذهب في مصر، موضحًا أن ارتفاع الذهب عالميًا بنسبة 1.5% قابله ارتفاع محلي بنسبة 5.2%.