إسرائيل تقصف وسط إيران عقب تحذيرات بمغادرة الشعب للعاصمة طهران

تشن إسرائيل اليوم الإثنين هجوما على وسط الدولة الإيرانية في استمرار الهجوم المتبادل بين البلدين عقب تحذيرات إسرائيلية إلى الشعب الإيراني لمغادرة العاصمة الإيرانية طهران.

نتنياهو يبدأ الحرب منفردا

وبدأ نتنياهو الحرب ضد الدولة الإيرانية فجر الجمعة الماضي متخذا قرار الحرب منفردا،وهو ما أغضب الدولة الفرنسية،وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون بإنه لايشارك إسرائيل في أي هجوم عسكري أو إنه سيقوم بتوفير دعم دفاعي لها بالوقت الحالي.

ترامب يدعو للتهدئة واحتواء الصراع

في إتجاه آخر أكد الرئيس الأمريكي ترامب بإن الولايات المتحدة لن تتورط في الصراع الإيراني الإسرائيلي،وإنه يسعى لاحتواء الصراع في المنطقة لعدم تفاقمه وقال بوقت سابق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بإن باب التفاوض مع الدولة الإيرانية لايزال مفتوحا ويمكنه العودة لطاولة التفاوض.

بينما أصدر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بيانا لرفض التفاوض مع الجانب الأمريكي بسبب مساعدة إسرائيل التي تحارب الدولة الإيرانية.