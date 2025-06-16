مجموعة السبع تدعو إسرائيل وإيران إلى تهدئة الصراع وتجنب المساس بالاستقرار الإقليمي

دعت مجموعة السبع، إسرائيل وإيران إلى تهدئة الصراع وتجنب المساس بالاستقرار الإقليمي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية .

قالت مجموعة السبع:" إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ولا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

وتابعت مجموعة السبع:" الزعماء سيعملون على حماية استقرار الأسواق بما في ذلك أسواق الطاقة".

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي "تحذيرًا عاجلًا" للسكان بمغادرة منطقة واسعة من طهران، عاصمة إيران، "فورًا".

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه على منصة إكس "في الساعات القادمة، سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، كما فعل في الأيام الأخيرة في جميع أنحاء طهران، لضرب البنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني".

