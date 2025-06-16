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جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان طهران بالمغادرة فورا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان طهران بالمغادرة فورا

طهران
طهران
ناصر السيد

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي "تحذيرًا عاجلًا" للسكان بمغادرة منطقة واسعة من طهران، عاصمة إيران، "فورًا".

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه على  منصة إكس "في الساعات القادمة، سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، كما فعل في الأيام الأخيرة في جميع أنحاء طهران، لضرب البنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني".

وأرفق أدرعي خريطة بالتحذير تحث سكان أجزاء من الدائرة الثالثة بالمدينة على مغادرة المنطقة.

ويختتم التحذير بعبارة: "وجودكم في هذه المنطقة يُعرّض حياتكم للخطر".

وفي وقت سابق زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم أن جيش الاحتلال يسيطر على الأجواء في العاصمة الإيرانية طهران.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال حديثه مع طياري المقاتلات في قاعدة تل نوف الجوية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

أوضح نتنياهو قائلا "أنتم تقومون بأشياء مذهلة... سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على المجال الجوي لطهران وهذا يُغيّر العملية برمتها".

وفي سياق متصل، تمكنت الصواريخ الإيرانية من إلحاق الضرر بمنزل نجل زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد.

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بأن صاروخ إيراني ألحق أضرارًا بمنزل عضو الكنيست عن حزب الليكود، حانوخ ميلويدسكي. 

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