الصواريخ الإيرانية تصل إلى منزل نجل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

تمكنت الصواريخ الإيرانية من إلحاق الضرر بمنزل نجل زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد.

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بأن صاروخ إيراني ألحق أضرارًا بمنزل عضو الكنيست عن حزب الليكود، حانوخ ميلويدسكي.

وأثّر وابل الصواريخ الإيرانية على بعض النواب الإسرائيليين وتضرر منزل عضو الكنيست عن حزب الليكود، حانوخ ميلويدسكي، بصاروخ في أحد المواقع التي قُصفت.

في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست، فضل ميلفيتسكي عدم الكشف عن الموقع الذي تأثر به لأسباب أمنية ومع ذلك، كشف أن الإصابة المباشرة كانت مقابل منزله، وأن الأضرار ناجمة عن موجة الصدمة.

لم يكن ميلفيتسكي في المنزل وقت وقوع الحادث.

وقال ميلفيتسكي: "في المبنى المقابل قُتل وأصيب آخرون، كان مشهدًا يصعب رؤيته"، مضيفًا أن الأضرار التي لحقت بمنزله كانت "ضئيلة" بالمقارنة.

وفي سياق متصل، حث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الولايات المتحدة على التدخل في الحرب مع إيران، ومساعدة إسرائيل على ضرب مواقع شديدة التحصين مثل منشأة التخصيب النووي في فوردو.

وقال لابيد، إن القرار يعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أضاف: "هذا تهديد للعالم أجمع".

وأضاف لابيد لشبكة CNN، اليوم الاثنين: "أعتقد أن ذلك سيكون في مصلحة الجميع - المنطقة والعالم والولايات المتحدة، وبالطبع إسرائيل، نحن على ثقة بأن الرئيس ترامب سيتخذ القرار الصحيح".

وأضاف لابيد أن إسرائيل "ستضطر إلى الاستمرار حتى نتأكد من أن إيران لا تملك القدرة على أن تصبح تهديدًا نوويًا لشعب إسرائيل".

وكشفت شبكة CNN أمس الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.

شنّت إسرائيل ضرباتٍ شاملةً على العديد من المنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى صواريخها الباليستية لكن منشأة فوردو شديدة التحصين، ومن المرجح أن تتطلب تدخلاً أمريكياً إذا كان هدف إسرائيل هو ضمان تدميرها.