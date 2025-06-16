عراقجي: مكالمة من ترامب تنهي الحرب الإيرانية الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الإثنين، أن مكالمة واحدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنهي الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

وبدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الإثنين وكأنه يُحاول جاهدًا إقناع الولايات المتحدة بالتدخل والتفاوض لإنهاء الأعمال العدائية المستمرة منذ أيام بين إسرائيل وإيران، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

في منشور على منصة إكس، كتب عراقجي أنه إذا كان ترامب "صادقًا في الدبلوماسية ومهتمًا بوقف هذه الحرب، فإن الخطوات التالية ستكون لها عواقب وخيمة".

وتابع كبير الدبلوماسيين الإيرانيين: "يكفي الأمر مكالمة هاتفية واحدة من واشنطن لإسكات شخص مثل نتنياهو قد يُمهد ذلك الطريق للعودة إلى الدبلوماسية".

تأتي هذه الرسالة إلى واشنطن ، في الوقت الذي أُلغيت فيه الجولة الأخيرة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أمس الأحد، بعد أن استهدفت إسرائيل مسؤولين عسكريين وسياسيين بارزين في طهران فجر الجمعة.