وقف البث المباشر للتلفزيون الإيراني الرسمي بعد غارة إسرائيلية

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن التلفزيون الحكومي أوقف البث المباشر بشكل مفاجئ بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت مراسلة التلفزيون الإيراني الحكومي، إن الاستوديو امتلأ بالغبار؛ بعد "سماع دوي عدوان على الوطن، دوي عدوان على الحق والعدل".

وتسبب الانفجار في انقطاع البث خلفها بينما كانت تسرع في مغادرة الكاميرا وسط غبار وحطام يتصاعد في الهواء، وسُمع صوت "الله أكبر" من خلف الشاشة، وتحول البث سريعًا إلى برامج مسجلة مسبقًا.

وكانت إسرائيل قد أصدرت تحذيرًا، قبل ساعة، بإخلاء منطقة العاصمة الإيرانية حيث تقع استوديوهات التلفزيون.

ومن جهته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن التلفزيون والإذاعة الرسميين الإيرانيين "على وشك الاختفاء".

وأضاف: "بوق الدعاية والتحريض الإيراني على وشك الاختفاء بدأ إخلاء السكان المجاورين"، في إشارة إلى أمر الإخلاء الصادر سابقًا لأجزاء من المنطقة الثالثة بطهران، بسحب ما أوردته إذاعة “بي بي سي” البريطانية.

ويقع مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB)، ضمن منطقة الإخلاء، التي أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل تحذير لسكانها، بضرورة المغادرة فورا.