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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الباكستاني: الأسلحة النووية الإسرائيلية تُهدد السلام العالمي

وزير الدفاع الباكستاني محمد آصفف
وزير الدفاع الباكستاني محمد آصفف
محمد عبد المعز

حذر وزير الدفاع الباكستاني محمد آصف اليوم الإثنين من امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية،وتهديدها للسلام للعالمي لعدم توقيعها على معاهدة الانتشار النووي خلال منشوره له بمنصة إكس.

وحذر آصف من إن إسرائيل "دولة مارقة" وتنتهج سياسة مهاجمة جيرانها في المنطقة ضمن سياسة الهجوم الإسرائيلية في المنطقة، وتلك الأفعال الإسرائيلية سوف تُهدد السلام العالمي داعيا الدول الكبري الغربية بعدم دعم سياسة إسرائيل العدائية ضد جيرانها.

وقال إن سياسة إسرائيل جاءت لتدمير جيرانها خلال تطورات الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين. ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليميني المتطرف لقيام إسرائيل بإلقاء قنبلة نووية على جميع العرب في المنطقة لرفضهم الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني المنتهكة لحقوق الإنسان وفقا لتقارير الأمم المتحدة عن الحرب.

وزير الدفاع الباكستاني امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية تهديدها للسلام للعالمي معاهدة الانتشار النووي

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